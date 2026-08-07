SERO BLANCO LO TRECE CANDELA PA BRANDWEER!

Kudawecha/Calabas – Shonnan, ultimo tempo tin candela grandi tur caminda! Na Bordeaux na Francia, cerca di Madrid na Spaña, den Limburg na Hulanda, tur parti temperatura halto a pone e gay cora canta gloria, y e fin di siman aki no lo ta un excepcion ora cu vlam dal den panchi aya n’e centro mundial di domino, esta Domino Square Garden na Kudawecha!

Si señores, dos team lo enfrenta otro den otro candeloso bataya di domino n’e lugar cu ya mundialmente ta conoci como e epicentro intelectual di domino na mundo! Ta trata aki di nada menos cu e team “pagacandela” di Brandweer, kende lo enfrenta e trabuco nan di “white hill”, esta Sero Blanco DT!

E bataya lo cuminsa diasabra awor, 8 di augustus, pa 8’or di anochi! Manera ta di custumber, entrada lo ta completamente gratis pa pueblo en general, y durante halftime, e snacknan lo lora totalmente por nada pa un y tur presente! Shonnan bini uno bini tur p’e tan spera encuentro entre e trabuconan di Sero Blanco y e “expertonan den kimamento” di Team Brandweer, diasabra awor 8 di augustus, cuminsando exactamente pa 8’or di anochi, aya na Domino Square Garden na Kudawecha! Yegaa!