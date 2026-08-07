Posted in INCIDENTE Na Zuidstraat polis a detene sospechoso di ladronicia di saco di cement 08:53 August 7, 2026 Leave a comment Diabierna madruga durante patruya polis a nota un sospechoso cu lo a horta saco di cement,mesora nan a detene y a bay warda di polis cun’e den oranan di oficina mainta a hib’e na kantoor di recherche pa su proceso di detencion. Related Articles Parlamentario Darlaine Guedez-Eramus riba e cendemento di luz diasabra ultimo en conexion cu e campaña internacional di 16 Dia di Activismo Contra Violencia di Genero. Auto ta bolbe aparece den noticia y atrobe durante toque de queda [VIDEO] Polis a detene chauffeur burachi cu a yega final di “t-weg” subi caminda sin duna preferencia y a accidenta Algo straño pasando na K.I.A. detenido “desnutri” y “deshidrata” ambulans a bay mas di 2 biaha y ta cancela