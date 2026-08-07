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Na Zuidstraat polis a detene sospechoso di ladronicia di saco di cement

08:53  August 7, 2026  Leave a comment

Diabierna madruga durante patruya polis a nota un sospechoso cu lo a horta saco di cement,mesora nan a detene y a bay warda di polis cun’e den oranan di oficina mainta a hib’e na kantoor di recherche pa su proceso di detencion.

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