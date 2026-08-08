Reflexion Diasabra 8 Augustus 2026

Awe otro bunita dia regala pa nos bida
Henter puebĺo por gosa di nan dia liber.
Mainta tempran ta lanta pa gradici nos bon Dios pa ta hopi bon cu nos.
Nos Fe ta e motibo principal pa tur e amor pa nos bon Dios, danki pa lantami un dia mas.
Cu nos jega serca Señor cu nos kehonan, señor ta jena nos curason cu Paz.
Semper cu bo ta cu Señor nunka bo por perde, y E ta guia nos den bon caminda.
Corda di cuenta ora bida ta bon pa no lubida riba bon Dios.
Cu tin tormenta, mal tempo den nos bida, no aleha for di Dios.
Semper nos mester percura pa caminda nos ta biba tin Paz, Amor y Carinjo.
Hala foi hendenan cu kier kibra bo felicidad, cu kier mira bo fracasa, cu tin bo na curason.
Señor mes lo percura pa nan
Wak bo mes, bo famia y bo felicidad