Posted in INCIDENTE Polis a detene un Colombiano aparentemente indocumenta 21:21 August 8, 2026 Leave a comment Diasabra anochi durante patruya na Sanicolas polis a topa un Colombiano aparentemente indocumenta cu no por a mustra su papelnan na ordo, mesora nan a detene y a bay warda di polis cun’e y pase pa Guarda Nos Costa pa sigui tramita su expulsion. Related Articles Esaki lo ta e caso cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 23 maart 2023 Otro caso di kiebro y ladronicia for di auto e biaha aki dilanti Radisson Blue [VIDEO] Dama deteni no tin nada di haber cu e caso di robo ni ladronicia Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di auto na Bazinstraat y despues kier a dal otro tambe