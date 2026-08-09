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Polis a detene un Colombiano aparentemente indocumenta

21:21  August 8, 2026  Leave a comment

Diasabra anochi durante patruya na Sanicolas polis a topa un Colombiano aparentemente indocumenta cu no por a mustra su papelnan na ordo, mesora nan a detene y a bay warda di polis cun’e y pase pa Guarda Nos Costa pa sigui tramita su expulsion.

 

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