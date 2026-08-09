Boto cu 2 persona abordo y droga intercepta [🇦🇼🇳🇱]

Diaranson anochi e avion di Wardacosta a detecta un contacto sospechoso cu tabata

nabegando den direccion di Aruba. Wardacosta mesora a dirigi algun unidat di Metal

Shark di Wardacosta den direccion di e contacto sospechoso.

E contacto sospechoso a keda identifica como un boto cu tabata transportando

bultonan cu droga abordo. Wardacosta a start cu un persecucion y durante di e

persecucion a los algun tiru di advertencia den laira pa obliga e capitan di e boto stop

e boto. E boto patruyeronan a intercepta e boto sospechoso y hiba e boto na e pir di

Wardacosta.

Una bes cu a yega na e pir di Wardacosta e 2 sospechosonan Venezolano y e

paketenan cu substancia ilegal a keda entrega na Cuerpo Policial di Aruba.

Entretantu e droga a ser destrui. E caso ta den investigacion y Cuerpo Policial di

Aruba no ta descarta posibilidad pa mas detencion.

Boot met 2 personen en drugs aan boord onderschept

Donderdagavond nam het kustwachtvliegtuig een verdacht contact waar dat richting

Aruba voer. De Kustwacht heeft hierna direct twee Metal Sharks naar het verdachte

contact gedirigeerd.

Het verdachte vaartuig werd geïdentificeerd als een vaartuig dat vermoedelijk

verdovende middelen transporteerde. Na een korte achtervolging, waarbij

waarschuwingsschoten werden gelost om de kapitein tot stoppen te dwingen, werd

het verdachte vaartuig onderschept.

Het verdachte vaartuig is na onderschepping naar de kustwachtsteiger gebracht.

Eenmaal bij de kustwachtsteiger zijn de 2 verdachte Venezolaanse mannen en de

verdovende middelen aan het Korps Politie Aruba overgedragen. De verdovende

middelen zijn inmiddels vernietigd. Het onderzoek in deze case loopt en het Korps

Politie Aruba sluit meerdere aanhoudingen niet uit.