Reflexion Diadomingo 9 Augustus 2026.

Awe riba dia di Señor nos kier hasi un otro día mas lo miho cu por.
Nos mester cuminsa na percura pa no tin hende amarga rond di nos.
Gradici nos bon Dios tur dia y lo nos tin mita dia gana.
Mustra Señor gratitud pa demostra cuanto amor y aprecio nos tin pe
Hesus ta cura nos di tur cos, nada por separa nos for di Dje.
E ta cura cualkier malesa cu mi tin, E ta cura mi Spirito, mi emoción nan, y mi curpa.
Bo por pasa den un tormenta si bo ta para cu Señor.
Nunca no spera nada di hende, spera di bo mes, esey ta e secreto di bida.
Más grandi bo Fe ta, no tin malesa cu bo no por cura di dje.
Esey ta e fortalesa cu nos mester.
Un curason contento ta e fundeshi pa un bida largo.
Un bida amarga, ta un bida trastorna.