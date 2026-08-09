Posted in INCIDENTE Durante control na Ponton polis a detene chauffeur burachi na Ponton 15:55 August 9, 2026 Leave a comment Den oranan di atardi durante un control na Ponton, polisnan a logra para un chauffeur brurachi mesora nan a detene y a pidi e vehiculo di transporte bini busk’e pa hib’e na warda di polis. Related Articles [VIDEO] 2 Harley pasando na Shiribana un a baha caminda bay dal un s.u.v. nobo nobo! [VIDEO] Polis a logra captura sospechoso cu tabata horta for di e Kioskonan na Paseo Herencia. [VIDEO] Polis a detene chauffeur bao influencia cu a causa accidente awe24.com a pone un projeccion di e tempo riba su frontpage na banda drechi unda por mira e pronostico