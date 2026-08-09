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Durante control na Ponton polis a detene chauffeur burachi na Ponton

15:55  August 9, 2026  Leave a comment

Den oranan di atardi durante un control na Ponton, polisnan a logra para un chauffeur brurachi mesora nan a detene y a pidi e vehiculo di transporte bini busk’e pa hib’e na warda di polis.

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