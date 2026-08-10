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[VIDEO] Auto laga meymey di caminda dilanti Santana Catolico na Oranjestad

05:23  August 10, 2026  Leave a comment

Durante patruya polisnan di Oranjestad a bin topa cu un auto laga meymey di caminda cu su lusnan di emergencia ta flash. Polis a solicita presencia di takelwagen y a pushe hal’e un banda

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