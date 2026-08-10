Posted in INCIDENTE [VIDEO] Auto laga meymey di caminda dilanti Santana Catolico na Oranjestad 05:23 August 10, 2026 Leave a comment Durante patruya polisnan di Oranjestad a bin topa cu un auto laga meymey di caminda cu su lusnan di emergencia ta flash. Polis a solicita presencia di takelwagen y a pushe hal’e un banda Related Articles [VIDEO] Polis a confisca auto cu a ocasiona accidente y a core bay y a detene e chauffeur tambe Polis a haya 2 persona preparando un sandwich amoroso den un v-wagen den oranan di madruga Motociclista a dal abao herida su mes riba e caminda di Santa Marta pa Sero Biento Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na Sero Patrishi