Reflexion Dialuna 10 Augustus 2026.

Nos a manese riba e prome dia di siman cu e miho deseonan pa e exito di e dia.
Nos kier gradici nos bon Dios mane semper pasobra ta Señor ta nos forsa pa e pianan baha foi cama, ta nos forsa pa por hala rosea na grandi y purba gosa lo maximo di tur cos bunita cu tin pa gosa di nan.
Siman cu hopi den vakantie, cu hopi den exterior ainda y nos studiantenan cu a biaha pa bai caba nan estudio profesional pa un miho futuro.
Hopi exito y bendicion pa nan tur.
Nos tambe mester sigui cu nos fe den Dios, y hasi nos debernan y cuida y guia nos famia manera ta deseo di Señor.
Nos cumpli cu su leynan nos ta den bon caminda pa logra e porta grandi prometi.