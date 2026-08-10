𝐈𝐍 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐈𝐀𝐌: 𝐀𝐌𝐘 𝐋𝐀𝐒𝐓𝐄𝐍 24 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟 1953 – 8 𝑎𝑢𝑔𝑢𝑠𝑡𝑢𝑠 2026 𝑈𝑛 𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜, 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎

Departamento di Cultura Aruba ta honra memoria di Amy Lasten, un profesional distingui cu a laga un marca profundo den desaroyo di teatro y educacion artistico na nos isla.

Como actriz, directora, docente y promotor cultural, Amy a dedica gran parti di su bida na crea oportunidad pa otro. Su compromiso cu teatro no tabata limita na escenario; e tabata mira arte como un medio pa educa, trece hende hunto, fortalece confiansa personal y trata temanan social cu ta importante pa comunidad.

Amy a inicia su formacion na Academia Social na Breda y despues a specialisa su mes na Hulanda den drama y direccion teatral. Na 1985, el a gradua como docente di teatro na e instituto cu actualmente ta conoci como ‘Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten’. E preparacion aki a duna Amy e base profesional pa bolbe Aruba y contribui activamente na crecemento di nos sector teatral.

Durante un periodo importante di su carera, Amy a forma parti di Instituto di Cultura Aruba, actualmente Departamento di Cultura Aruba. For di Seccion di Teatro, el a dirigi un trabou valioso pa acerca arte dramatico na hoben y adulto. Cu su guia, hopi participante a haya formacion den actuacion, direccion, skirbimento di obra teatral, escenografia y e maneho creativo di luz y zonido.

Su labor a yuda crea un generacion nobo di talento. Un ehempel importante ta Festival di Teatro Sembra y Cosecha – FesTeSeCo, inicia na 1989. E plataforma aki a permiti participante di diferente edad explora nan creatividad, presenta nan propio obra y adkiri experiencia tanto dilanti, como tras di escenario.

Amy tambe tabata estrechamente liga na creacion y desaroyo di Fundacion Arte Pro Arte – FARPA. Mediante e fundacion aki, el a contribui na duna teatro un caracter mas accesibel y mas cerca di comunidad.

Presentacionnan no a keda limita na escenario tradicional, sino a haya luga den scol, centro di bario, edificio alternativo y espacio publico.

E vision aki a crea otro forma di interaccion entre actor, publico y e espacio den cual e historia ta haya bida.

E dimension social y educativo tabata semper presente den su trabou. Den diferente bario, Amy a stimula actividadnan cu a combina teatro, musica, baile y otro forma di expresion.

Proyecto manera ‘Stars on Stage’ (Streanan riba Escenario) a envolvi mas di trescien hoben y a brinda nan un ambiente pa desaroya disciplina, cooperacion, creatividad y confiansa den nan mes.

Su influencia a yega tambe na formacion di futuro docente. Como un di e pioneronan di ‘Cultureel Kunstzinnige Vorming’ (CKV) na Instituto Pedagogico Arubano (IPA), Amy a yuda integra cultura y arte den preparacion profesional di maestronan.

Asina, su conocemento no a keda solamente cu e participantennan cu el a guia directamente, sino a sigui pasa pa siguiente generacion mediante e docentenan cu el a forma.

E aporte di Amy Lasten a trascende frontera di Aruba. Su participacion na FITA, Carifesta, Cambio di Horizonte, E Arquitecto y su Invitadonan y otro iniciativa internacional a fortalece intercambio entre artista Arubiano y profesional cultural for di Caribe, Europa y otro parti di mundo.

Na 2007, Amy Lasten a ricibi un merecido reconocemento pa su trayectoria, e Premio Nacional di Teatro, pa su dedicacion na enseñansa di teatro y su aporte incansabel na formacion di hobennan. E reconocemento aki a confirma e balor di un profesional cu a pone su talento y bida na servicio di cultura y comunidad.

E herencia cultural cu Amy ta laga atras no ta existi solamente den e produccionnan cu el a dirigi of den e proyectonan cu el a inicia. Su legado ta sigui biba den e actor, director, docente y creado, cu a descubri nan talento bou di su guia, y den tur e hobennan cu a siña cu arte por duna nan un bos y habri porta pa nan futuro.

Pa Departamento di Cultura Aruba (DCA), ta un honor cu Amy Lasten a forma parti di e historia di nos institucion. Su vision, profesionalismo y entrega a contribui na construi un base importante pa e desaroyo di teatro y educacion artistico na Aruba.

Departamento di Cultura Aruba ta extende su mas sincero palabra di condolencia na su esposo Stanley Heinze, su yiunan Taino y Satya, nietanan y rumannan, famia Heinze, Lasten, y henter famia, sernan stima, colega-, alumnonan y tur hende cu tabata cerca di dje.

Amy, danki pa bo dedicacion incansabel, pa e camindanan cu bo a habri y pa cada simia di creatividad cu bo a planta den nos comunidad.

Bo legado lo sigui biba riba escenario, den aula y den curason di cada persona cu bo a inspira.

Sosega na paz.

Departamento di Cultura Aruba

10 di augustus 2026