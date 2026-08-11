Reflexion Diamars 11 Augustus 2026.

Felis dia hopi bendiciona.
Tera ta tembla hende no ta tende.
Nos ta habri otro día y kier a gradici nos bon Dios pa ta cu nos y proteha nos di hopi cosnan pisa cu ta pasa rond mundo.
Si nos wak cuanto bom ta ser traha tur caminda y cuanto ta ser usa rond mundo.
Hopi prome cu nan keda completo ta ser purba un caminda.
Pa hopi década ta saca petróleo foi tera, kiko ta keda ?
Tin tanto guera rond mundo cu ta pone nos reflexiona y pensa un rato.
Kende ta sufri den tur e maldad aki ? Pueblo inocente, pobernan mas biaha.
Tata a regala nos un paraíso, un bunita hogar cu ta e mundo.
Nos lo keda trata hende mescos cu nan ta trata nos.
Keda cu bo Fe den bo bon Dios no bai tras di pensamento di hende sino hinka Dios den tur cos cu nos ta hasi.
Pone Fe den tur cos y sigui resa pa nos y nos famia keda protehi.