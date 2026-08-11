Diamars atardi a drenta informe di cu un cacho a morde un damita na Laurens Costerstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un damita di 16 aña cu a ser mordi pa un cacho. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha na e sitio mes.
Cacho a morde damita di 16 aña na Laurens Costerstraat
Diamars atardi a drenta informe di cu un cacho a morde un damita na Laurens Costerstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un damita di 16 aña cu a ser mordi pa un cacho. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha na e sitio mes.