ULTIMO ORA POR A GRITA “BRAND MEESTER”!

Kudawecha/Calabas – Shonnan, diasabra ultimo, esta 8 di augustus, n’e palacio di domino aya na Kudawecha, a sosode un berdadero sambombaso di partido di domino! Un bataya cu a cuminsa pa 8’or di anochi y pa 9’or y mey apenas tabata n’e score preta di 6-6! Un señal “loud & clear” cu aki ta “crème de la crème” den domino ta enfrentando otro!
Tabata trata dje ekiponan di Brandweer DT y Sero Blanco DT. Ambos a bin decidido pa demostra ta ken ta e miho “mansado” di piedra e anochi ey! E gang di “White Hill” aparentemente a haci nan huiswerk como debe ser y por bien ta a bay un “herscholing” den tactica di domino, ya cu constantemente nan tabata pika tuma un bentaha di 2 punto! Brandweer constantemente tabata cay net 2 Bar atras den presion di awa, y leu leu por a ripara cu e slang ta dobla na caminda! Bou tension enorme, porfin por a drenta pauze despues di mas cu dos ora di wega cu score di 11-9 na fabor di Sero Blanco.
Y manera di custumber shonnan, durante halftime e snacknan a skeiro a “pedir de boca” completamente gratis cortesia di e mundialmente famoso Domino Square Garden! Despues di un bon descanso, e bataya a sigui den tur intensidad! Cada rato Sero Blanco tabata menasa c’un bentaha di dos punto y Brandweer tin cu grita auxilio pa haya mas awa pa basha domina e “forest fire at WhiteHill”! E trabuconan di Sero Blanco, bou liderazgo dje legendario “Nai” Rasmijn, yen di euforia total ta yega top dje “Colina Blanco” cu bentaha di 20-18! “Brandcommandant van de wacht” Tony Trimon ta duna ordo pa habri tur cranchi y stret tur dobla cu por tin den e slang pa scapa e anochi “cueste lo que cueste”! Cu hopi pusha y wanta, Brandweer ta corta bentaha te na 19-20! Poniendo mas presion, e score ta empata sensacionalmente na 20-20! Despues di un rato di tension, e grito ta cay di “brand meester!” y e team di Brandweer ta logra un victoria na punta di ultimo druppel di awa cu score di 21-20! Un tremendo encuentro cu a caba cu “nablussen” na ordo! MVP p’e partido aki di parti di Brandweer a resulta den persona di Igor Kock y “Chino” Leest. Un pabien ta bay na ambos ekipo p’un tremendo wega!