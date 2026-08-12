KРА A PRESENTA E SITUACION ACTUAL HUSTICA A REUNI TOCANTE TENDENCIANAN DI CRIMINALIDAD MAS RECIEN

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente a tuma lugar un presentacion di vital importancia tocante e tendencianan di criminalidad (“criminele trends”) cu ta wordo registra na Aruba. E reunion aki tabatin como meta pa brinda un bista cla, detaya y profundo di e situacion actual di seguridad riba nos isla. E presentacion a wordo duna na Minister di Husticia mr.drs. sr Arthur Dowers. Entre e presentenan tabata tey Procurador General, Fiscal Mayor y representante di Veiligheidsdienst Aruba (VDA). Banda di esaki, e sesion a conta cu presencia di e altocomisario Interino di Polis, sra. Irma Gordon, hunto cu e alto mando (KMT) di Cuerpo Policial Aruba. Durante e presentacion aki a analisa e cifranan y e patronchi (modus operandi) di criminalidad di mas recien. E tipo di dialogo y coordinacion aki entre diferente organonan hudicial ta fundamental pa por desaroya strategianan di prevencion y investigacion mas efectivo pa asina garantisa e seguridad y trankilidad di nos

comunidad.