Tres siman yena di actividadnan rond Aruba Hospital orguyoso di su Hospi Bondi Camp 2026

Ya ta di 34 edicion di Horacio Oduber Hospital su tan gusta HospiBondi Camp (HBC). Un camp cu no tin pa compara y ya pa di cuateraña consecutivo cu un duracion di tres siman largo. E famoso camp di HOH ta yena cu actividad pe yiu y nieto di colega. Siman pasa, Hospi Bondi camp a culmina cu un clausura mescos tur aña unda cu e muchanan a demostra nan talento cu un show p’e mayornan pordisfruta.

Rachelle Roos, Presidente di comision di HBC, a duna di conoce cu e ta keda un reto pa yena un camp di 3 siman largo cu actividadnaninteresante, specialmente pa un grupo di 140 mucha cu 45 lider. Pero manera semper e comision di HBC ta creativo y ta busca hasta actividadnan nobo pe muchanan por experiencia cosnan diferente. E aña aki entre otro nan a bay lama, parke arawa, wak cine, hungabowling, pero tambe actividadnan deportivo y educativo manera un scavenger hunt, ‘spel zonder grenzen’ y Adventure Park cu Fly High cu muchanan a gosa masha hopi mes. Tambe a sorprende durante e di dos siman tur mucha cu un lunch yena cu actividadnan special dankina na Señor Frogs cu a regala e muchanan di HBC un atardiinolvidabel. E muchanan a pasa super great, disfruta di dushicuminda y baila sin fin hunto cu e team di Señor Frogs y Xfm.

Na nomber di Hunta di Directiva y team completo di HOH ta bay un danki di curason na Rachelle Roos, Josephine Williams y Chianti Colina di e comision cu ta e motor tras di HBC y ta traha dianan y anochinan largo pa haci e camp un realidad. No por laga afo e grupograndi di lider cu ta yuda cu tur mucha durante e camp. Mester tin amor grandi pa mucha y pasenshi pa e camp aña tras aña ta asinaexitoso. Comision di HBC ta gradici tambe Hunta di Directiva di HOH y e diferente departamentonan di Hospital pa nan aporte y tur otro colega cu a yuda di un of otro manera. Cada sosten sea chikito of grandi ta haci cu muchanan por gosa. Y claro, danki ne mayornan cu tur aña ta kere den Hospi Bondi Camp y ta confia pa manda nan yiunan pasobra sin nan, no tin Hospi Bondi Camp.