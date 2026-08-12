Diamars atardi a drenta informe di un accidente den Caya Ritmo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un auto di compania di entrega a perde control bay dal riba un muraya di cas. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur a perde control bay dal riba muraya di cas na Caya Ritmo.
Diamars atardi a drenta informe di un accidente den Caya Ritmo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un auto di compania di entrega a perde control bay dal riba un muraya di cas. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.