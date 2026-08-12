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Chauffeur a perde control bay dal riba muraya di cas na Caya Ritmo.

20:07  August 11, 2026  Leave a comment

Diamars atardi a drenta informe di un accidente den Caya Ritmo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un auto di compania di entrega a perde control bay dal riba un muraya di cas. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

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