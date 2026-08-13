Cuerpo Policial Ta Informa
POLIS A DETENE 5 PERSONA Y A CONFISCA DROGA Y AUTO
Diaranson pa mas o menos 6:19 di atardi central di polis ta haya un yamada cu lo tin un auto banda di un negoshi na Caya Frere Bernardinus y un di e persona den e auto lo tin un arma di candela.
Ta despacha patruya di Oranjestad na e sitio y na yegada ta bin topa cu e auto.
Polis a duna nan ordo pa para y di locual e chauffeur no a cumpli.
A start un persecucion y polis a bay tras di e auto y na unda na altura di e veld di River Plate ta logra para e auto.
Den e auto tabata tin 5 persona hende homber, cual 3 ta menor di edad y 2 ta adulto. A ristra den e auto y a haya droga.
A detene tur 5 persona y a transporta nan pa warda di polis na unda nan lo presenta dilanti sub fiscal.
Tanto e droga y e auto a keda confisca.
Despues a sigui cu e busceda pa cu e arma di candela cu lo a wordo benta banda di e veld di River Plate.
E caso a wordo pasa pa departamento di recherche y nan lo sigui cu e investigacion.
Cuerpo Policial Aruba ta pidi pa e persona cu sa algo of wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.