Reflexion Diaranson 12 Augustus 2026.

Awe ta lanta y prome cu tur cos nos ta gradici nos bon Dios pa otro bunita dia mas den nos bida.
Pesey nos Fe ta loque ta crese cada dia mas y mas.
Esaki ta hasi nos mas fuerte y sigur cu un enorme confiansa den nos mes y nos bon Dios.
Manera Señor ta pidi pa prome nos bolbe serka dje pa nos ta manera mucha.
Pakiko ?
Pasobra un mucha no ta pensa maldad
Mucha no ta descrimina
Mucha no ta pensa malo prome cu bon.
Mucha ta humilde y manso.
Mucha semper ta projecta alegria y felicidad.
Pa ta como un mucha nos lo expresa carinjo, fieldad y berdad.
Asina Señor kier nos pa nos tin un miho mundo, sin prejuicios son condenación.
Nos tur lo desea un mundo mihor organisa miho espacio pa tur cu ta desea.
Un mundo sin buya cu hopi tempo pa por relaha y reflexciona.