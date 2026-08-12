Ministerio Publico ta finalisa caso contra pareha De Meza despues cu nan a acepta transaccion [🇦🇼🇳🇱]

Ministerio Pubico a finalisa e caso penal contra M.E. de Meza y su esposa. Ambos sospechoso a acepta y a paga un transaccion, cu ta evita cu nan ta wordo persigui penalmente. Cu e pago di e transaccion, e caso a keda cla definitivamente.

De Meza y su esposa a wordo sospecha di violacion di articulo68, prome parafo, apartado a, juncto segundo parafo di Algemene landsverordening belastingen. Segun MinisterioPublico, entre prome di januari 2009 y 31 di december 2021 nan a presenta varios biaha informacion incorecto y incompleto dennan declaracionnan di belasting riba entrada.

Dia 10 di juni 2026 a tuma lugar e prome Cita cu Fiscal (TOM-zitting) den e caso aki. Durante e Cita cu Fiscal, MinisterioPublico a ofrece na e sospechosonan, saliendo di e punto di vista cu ta trata di un caso cu por wordo comproba, e posibilidad pa evita persecucion penal mediante pago di un suma di placa.

E sospechosonan no a accepta e oferta na tal momento.

Siguientemente tur dos a wordo cita pa presenta dilanti Corte den Prome Instancia riba 24 di augustus 2026.

Riba peticion di e sospechosonan a tuma lugar un di dos Cita cu Fiscal riba 7 di augustus 2026. Durante e Cita cu Fiscal aki, Ministerio Publico a fiha un suma menos grandi como condicionpa evita persecucion penal, tumando na cuenta e circunstancianan specifico di e caso y di e personanan en cuestion. E sospechoso a accepta e oferta aki y a cumpli cu e pago riba 11 di augustus 2026.

Cu e pago di e transaccion, e caso a ser consideradefinitivamente conclui. Awe Fiscal a retira tur dos citacion.





Openbaar Ministerie rondt zaak tegen echtpaar De Meza af

na geaccepteerde transactie

Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen M.E. de Meza en zijn echtgenote beëindigd. Beide verdachten hebben een transactie geaccepteerd en betaald, waardoor strafvervolging wordt voorkomen. De zaak is hiermee afgedaan.

De heer De Meza en zijn vrouw werden verdacht van overtreding van artikel 68, eerste lid, onder a juncto tweede lid, van de Algemene landsverordening belastingen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben zij tussen 1 januari 2009 en 31 december 2021 meerdere keren opzettelijk onjuiste en onvolledige gegevens verstrekt in hun aangiften inkomstenbelasting.

Op 10 juni 2026 vond in deze zaak een eerste TOMzitting (Citacu Fiscal) plaats. Tijdens die zitting bood het Openbaar Ministerie, uitgaande van een bewijsbare strafzaak, de mogelijkheid om strafvervolging te voorkomen door betaling van een geldsom. De verdachten gingen toen niet op dit voorstel in. Beide verdachten zijn vervolgens gedagvaard voor de inhoudelijke behandeling van de zaak op 24 augustus 2026 bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Op verzoek van de verdachten werd op 7 augustus 2026 een tweede TOMzitting gehouden. Tijdens deze zitting stelde het Openbaar Ministerie, op basis van specifieke zaaks- en persoonsgerelateerde omstandigheden, een lagere geldsom vast als voorwaarde voor het voorkomen van strafvervolging. Beide verdachten hebben dit aanbod geaccepteerd en de bedragen op 11 augustus 2026 voldaan.

Met de betaling van de transactie is de zaak nu definitief afgedaan en is de officier van justitie vandaag overgegaan tot intrekking van beide dagvaardingen.