Reflexion Diahuebs 13 Augustus 2026.

Awe nos ta lanta habri un otro bunita dia den nos bida.
Nos ta hopi agradecido na nos bon Dios pa nos por gosa di por a lanta y mira con bunita tur e pajaritonan ta canta y e bellesa di nos flora.
Hopi biaha nos ta tende di hende cu tin un bunita hoffie.
Nan ta hasta papia cu nan matanan.
Mi mamá mes tabata bisami cu asina e matanan ta bira mas bunita.
Ata hopi hende ta papia cu nan lora prikichi, cacho, pushi,y hopi mas
E bestianan ta mescos cu un yui.
Nos famia, nos yuinan, nos rumannan tata y mama.
Esey ta nos principal hendenan.
Despues ta bin amigonan. Primo. Prima, omo y tantanan
Hesus ta bisa papia cu un ruman rabia pa regla cos cu comprendemento.
Hopi fácil pa bisa pero si e ruman ta di cabes bo no por logra.
Pero semper por sigui purba.
Cu ajudo di Señor por resulta.
Nos tin hendenan valioso den bida, cu ta duna bo respet, carinjo, cu ta apreciado mane bo ta.
Pasobra tin hende cu colebra den nan curpa, nan ta hinka e cuchu den bo lomba, papia malo di bo y purba di susha bo nomber.
Cada ken cuida su curpa y purba evita, hala foi hende amarga.