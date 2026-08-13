INVERTIENDO DEN NOS PERSONAL: POLISNAN DI ARUBA Y CORSOU TA TERMINA CURSO DI SEGURIDAD DI BOM CU EXITO

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba (KPA) y Cuerpo Policial Corsou (KPC) a participa na e curso intensivo di Team Leider Explosieven (TEV). Un total di cinco agente policial a forma parti di e training aki: tres di Aruba y dos di Corsou.

E curso aki tabata consisti di diferente modulo structural. Entre otro, e participantenan a siña con pa analisa un bommelding’ corecto pa asina determina categoricamente si ta trata di un menasa real of no. Tambe a duna instruccion riba con pa dirigi, guia y informa e agentenan cu ta fungi como bomverkenners (explorado di bom) riba e tereno aki.

E training structural aki a wordo organisa y duna pa e specialistanan di Defensa Hulandes. Despues di algun siman sumamente intensivo, tur e agente policialnan di KPA y KPC a logra pasa nan examen final cu exito.

Cuerpo Policial Aruba ta sigui inverti den e profesionalismo di su personal. E vision di Altocomisario Ramon Arnhem ta keda enfoca riba inversion continuo den e agentenan policial, facilitando cursonan di halto nivel pa asina garantisa un Cuerpo Policial debidamente entrena y prepara riba tur materia y tur nivel.

Cuerpo Policial Aruba ta felicita e coleganan di KPA y di KPC pa nan esfuerso, dedicacion y trabao duro. Nos ta orguyoso di boso logro!

