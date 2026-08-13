Double Gold. Un viktoria pa Kòrsou. Nos Amber i Aged 5 Years awor ta entre e mihó romnan di mundu

WILLEMSTAD, Kòrsou, 13 di ougùstùs 2026. AnnaBay Club tin algu spesial pa selebrá. Su tres rom klásiko a gana dos medaya Double Gold i un Silver na e San Francisco World Spirits Competition di 2026, un di e kompetenshannan di rom di mas importante na mundu. Double Gold ta un di e rekonosementunan di mas haltu ku un rom por logra einan.
Pa AnnaBay Club esaki ta un momento di orguyo, pasobra AnnaBay ta rom di Kòrsou mes. E ta wòrdu produsí, madurá i boteyá djis akinan riba e isla. Pa mira e romnan aki wòrdu rekonosé na e nivel aki, banda di rom di algun di e paisnan di mas establesí den produkshon di rom na mundu, ta nifiká hopi pa nos.
Mas trempan e aña aki, AnnaBay Club tambe a gana Gold pa su Amber i su Aged 5 Years, i Silver pa su White Rum, na The Spirits Business Rum and Cachaça Masters na Londòn. Ku e resultadonan aki, AnnaBay Club a wòrdu rekonosé na dos di e kompetenshannan di mas respetá na mundu, den un solo aña. Esaki ta un logro ku henter e isla por kompartí den dje.
E resultadonan
Na e San Francisco World Spirits Competition, AnnaBay Club a inskribí su tres Curaçao Originals i a gana un medaya pa kada un:
AnnaBay Club Amber Rum: Medaya Double Gold, 98 punto
AnnaBay Club Aged 5 Years Rum: Medaya Double Gold, 97 punto
AnnaBay Club White Rum: Medaya Silver
Un Double Gold ta wòrdu duná solamente ora tur hues di e panel, kada un pa su mes, duna un rom un Gold den un degustashon siegu. Dos Double Gold den un solo kompetenshon ta un resultado remarkabel.
Trahá riba nos bai
“E rekonosementu aki no ta pa AnnaBay so, e ta pa Kòrsou,” Christian Branum, Direktor di AnnaBay Club, a bisa. “E ta proba ku rom premium, sin aditivo, trahá akinan na kas por kompetí ku éksito riba e skenario mundial. Nos ta orguyoso di representá e isla i kontribuí na e reputashon kresiente di Kòrsou komo un destinashon produktor di rom.”
AnnaBay Club ta wòrdu produsí kant’i e St. Anna Bay na Willemstad. E Curaçao Originals ta wòrdu trahá ku un enfoke natural, sin aditivo, di manera ku e karakter di e rom i e madurashon riba e isla ta keda na promé plan.
Rom di AnnaBay Club ta disponibel na henter Kòrsou na tienda, restorant i hotel, i na e AnnaBay Club RumLocker na Punda.
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Tokante AnnaBay Club
AnnaBay Club ta un produktor di rom di Kòrsou na Willemstad, kreá ku e ambishon di traha e rom di Kòrsou. AnnaBay Club ta produsí rom natural di e isla ku enfoke riba kalidat, artesania i identidat di Kòrsou. E gama Curaçao Originals ta inkluí White Rum (sin madurá), Amber Rum (madurá un mínimo di dos aña) i Aged 5 Years Rum, huntu ku algun rom ku smak i edishonnan limitá.
Tokante e Kompetenshon
E San Francisco World Spirits Competition ta un di e kompetenshannan di romdi mas grandi i mas respetá na mundu, ku ta atraé mas ku 5.000 inskripshon for di tur parti di mundu kada aña. E romnan ta wòrdu evaluá pa medio di degustashon siegu rigoroso pa panel di hues eksperto, kendenan no ta mira e marka, boter, empakadura ni preis. Kada rom ta wòrdu husgá puramente riba loke tin den e glas, inkluyendo aroma, smak, balansa, tekstura, final i kalidat general.