Cuerpo Policial Ta Informa

Relaciona cu caso di droga Unit Narcotica ta ‘canta bingo’

MAS DETENCION Y SUMA GRANDI DI DROGA Y PLACA CONFISCA

Diaranson 5 di augustus den un bon colaboracion di Unit Narcotica cu UGC ( departamento di Crimen Organisa), Guarda Costa, Team di Arresto y Unidad Canino (k-9) a logra confisca un cantidad grandi di droga riba lama.

Ta trata di marihuana y cocaina.

Relaciona cu e caso aki e mes un anochi a detene e homber di inicial E.R.G. naci na Colombia pa despues haci un entrada hudicial na un parcela na Seroe Blanco.

Durante e accion aki a detene 3 persona indocumenta pa cual a pasanan pa Guarda Nos Costa.

Unit Narcotica a sigui traha incansablemente riba e caso y awe diahuebs 13 di augustus 2026 Team di Aresto a detene e homber R.R.A.M. naci na Aruba na un percela den Johan de Wittstraat.

Na e dicho parcela Unit Narcotica a canta bingo ora cu a confisca un suma basta grandi di placa.

No ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan venidero.

Cuerpo Policial ta haci un apelacion na e persona cu a wak algo of sa algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Nos ta garantisa cu abo ta keda anonimo.