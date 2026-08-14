Guardacosta a bay yuda boto di piscado cu a keda sin combustibel

Recientemente, e Centro di Coordinacion di Rescate Maritimo na Fort-de-France (FDF), Martinique, a informa e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guardacosta di Caribe Hulandes tocante un boto di piscado cu tabata drief riba lama despues di a keda sin combustibel. E boto tabata transmiti alertanan di angustia via VHF Canal 16. Sinembargo, intentonan pa establece comunicacion cu e boto no tabata exitoso, i su localidat exacto no tabata cla inicialmente.

Miembronan di famia di e capitan a sali den un boto pa asisti pero no por a localisa e boto di piscado. Un tankero den cercania despues a mira e boto pero no por a hala esaki. Pesey e capitan di e tankero a informa e posicion di e boto den angustia na e Centro di Coordinacion di Rescate Maritimo na Fort-de-France. Mesora FDF a informa Kustwacht di Caribe Hulandes cu e boto tabata 9.5 miya zuidwest di Sint Maarten.

Ora cu a ricibi e localidat exacto di e boto, Guardacosta por a coordina e asistencia. Un Metal Shark di Guardacosta a alcansa e boto di piscado y a tow esaki sano i salvo te na e pier di Guardacosta na Sint Maarten. Ambos ocupante abordo tabata bon di salud y a yega Sint Maarten sano y salvo.

