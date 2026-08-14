Reflexion Diabierna 14 Augustus 2026.

Awe ta un dia di siman hopi spera.
Ta un fin di siman pa trahadonan por bai descansa y relaha curpa.
Nos ta cuminsa nos dia cu un danki na nos bon Dios pa tur e previlegio cu nos tin di por mira un otro dia mas.
Mi kier probecha pa duna famia y yuinan di mi ruman Adelicia Maduro hopi forsa riba e dia aki di entiero.
No ta facil perde un ser queri specialmente ora e tabata un hende hopi stima, hopi amable.
Mane ta bisa bida ta sigui y mester asepta deseo di nos bon Dios.
Nos tera ta tembla y nos hende no ta tende.
Nos a conoce varios temblor cu a azota pueblonan.
Hopi duro pa mira bo ser stima trapa bou escombronan y ruina
Di edificio cu a basha den otro.
Y bo mannan ta mara sin por hasi nada.
Anochi a sera bo no tin bo cas pa drumi.
Tanten un hende no pasa den e cos aki no sa ainda kiko esaki ta.
Laga nos resa y pidi Sen̈or pa proteha nos y keda cuida
nos di tur malo.
Nos lo keda sirbi nos Sen̈or y juda nos prohimo
Cu ta deseo di nos Dios.