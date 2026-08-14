INFORMACION ALCASO: SEMINARIO BRINDA NA TUR SUBFISCALNAN ARIBA DIFERENTE TEMANAN DI HUSTICIA

Santa Cruz, ARUBA: Den luna di juni a tuma lugar un seminario pa tur e subfiscalnan di Aruba. E seminario a dura un dia completo y tabata uno hopi intensivo yena cu informacion.

Diferente orador principal entre otro Huez- Comisario sra. Mr. U.I.D. Luydens, Abogado- Genaral sra. Mr. C.A. Kardol, fiscal di husticia sra. Mr. A. Schotman, sra A. Flemming di AAA y sra. drs. Mr. M.A. van Loon a trece informacionnan valioso dilanti.

Durante e seminario a papia riba temanan manera listramento (doorzoeking), aresto (aanhouding), confisca (inbeslagneming), jurisprudencia y mucho mas.

E coleganan presente a haci hopi pregunta y na final a gradici cada orador invita pa e informacion util cu nan a comparti den e seminario.