A.T.A. y Universidad di Aruba a firma acuerdo strategico pa fortalece educacion, investigacion y desaroyo sostenibel Ta inverti den curso y certificacion enfoca riba Small Island Studies

A.T.A. y Universidad di Aruba a firma acuerdo strategico pafortalece educacion, investigacion y desaroyo sostenibel

Ta inverti den curso y certificacion enfoca riba Small Island Studies

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Universidad di Aruba (UA) a firma un acuerdo strategico riba diahuebs, 13 di augustus, marcando un otro paso importante den e colaboracion duradero entre ambos organisacionnan. A traves di e colaboracion aki, A.T.A. lo reinforsa e programa multidiciplinario di Small Island Studies cu Universidad di Aruba lo desaroya, enfocando riba e oportunidadnan y retonan unicocu islanan manera Aruba ta enfrenta. E acuerdo a wordo firma paCEO di A.T.A., Ronella Croes, y President Curator di Universidad di Aruba, Juri Nicolaas, den presencia di demas representantenan di A.T.A. y Universidad di Aruba.

Universidad di Aruba y A.T.A. a comparti durante hopi aña un compromiso comun pa contribui na desaroyo sostenibel di Aruba mediante investigacion, proyectonan comunitario y oportunidadnaneducativo. E acuerdo nobo aki ta fortalece e relacion existente y taamplia e impacto cu un enfasis specifico riba innovacion, resiliencia, transformacion digital, bon gobernacion, identidad cultural y cooperacion entre sector publico y priva. E meta di esaki nan ta pacentralisa e retonan cu Aruba ta confronta como un isla chikito.

E acuerdo ta enfoca riba desaroya y reinforsa un programa multidisciplinario di Small Island Studies bou di e Center forLifelong Learning (CLL) di Universidad di Aruba. E iniciativa di Universidad di Aruba ta pa eleva y combina educacion continuo, investigacion aplica y colaboracion cu comunidad pa prepara studiante y profesionalnan pa enfrenta e oportunidadnan y retananunico di islanan manera Aruba. E iniciativa nobo lo ofrece curso y certificacionnan enfoca riba temanan importante pa islanan manera Aruba, incluyendo innovacion, emprendemento, resiliencia, transformacion digital y bon gobernacion. E iniciativa ta combina educacion academico cu investigacion y proyectonan real, dunandostudiantenan y profesionalnan experiencia practico relaciona curetonan di nos comunidad y economia. Ademas, e programa lo posiciona Aruba como un centro reconoci pa conocemento di Small Island Developing States (SIDS), fomentando intercambio di experticio, investigacion relevante y colaboracion regional.

E acuerdo ta alinea cu e prioridadnan strategico di A.T.A. pa fortalece educacion, prepara e forsa laboral, stimula progreso basa riba data y contribui na un economia di bishitante mas responsabel y sostenibel. Door di conecta academia, gobierno y sector priva, Small Island Studies lo crea oportunidadnan nobo pa investigacion, innovacion y desaroyo economico na beneficio di Aruba.

“Pa A.T.A., e colaboracion aki ta un inversion den futuro di Aruba. Turismo ta depende di talento local, conocemento y liderato prepara pa e demandanan di mañan. Door di apoya programanan manera esaki cu ta enfoca riba Small Island Studies, nos ta contribui napreparacion di profesionalnan cu por desaroya solucionnaninnovativo na beneficio di nos comunidad y economia,” segun CEO di A.T.A. Ronella Croes.

“Pa Universidad di Aruba, esaki ta alinea cu nos meta, unda cu nos por contribui riba nivel academico y tambe practico cu retonan cu nos tin como isla chikito den Caribe. Cu e iniciativa multi-interdisciplinario aki, nos lo fortalece nos lasonan cu sector publico, priva y comunidad pa reinforsa nos compromiso di ta un participante activo den nos comunidad, unda cu nos ta contribui na stimulaparticipacion, conocemento, educacion y envolvimento como bon ciudadano di Aruba,” a duna di conoce Juri Nicolaas, President Curator di Universidad di Aruba.

Cu e firma di e acuerdo aki, A.T.A. y Universidad di Aruba tareafirma nan compromiso comparti pa inverti den conocemento, talento local y colaboracion. E partnership aki ta yuda crea un fundacion solido pa forma e proximo generacion di profesionalnan y lidernan, mientras ta contribui na un Aruba mas resiliente y prepara pa e oportunidadnan y retonan di futuro.