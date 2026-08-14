Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e suv su dilanti na momento di bay subi e t-weg. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia na ora di bay subi T-weg na Paradera
Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e suv su dilanti na momento di bay subi e t-weg. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.