Wiel di trailer cu boto a kibra durante coremento na Santa Cruz

Diabierna atardi a drenta informe di un incidente na Santa Cruz, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda e wiel di un trailer a kibra y a pega e trafico riba caminda. Polis a logra guia e trafico pa evita stagnacion net riba diabierna.

