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Wiel di trailer cu boto a kibra durante coremento na Santa Cruz

15:51  August 14, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di un incidente na Santa Cruz, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda e wiel di un trailer a kibra y a pega e trafico riba caminda. Polis a logra guia e trafico pa evita stagnacion net riba diabierna.

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