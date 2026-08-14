Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na e “T-weg” banda di Weng Kee na Piedra Plat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Accidente pa falta di preferencia atrobe riba crusada T banda di Weng Kee
Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na e “T-weg” banda di Weng Kee na Piedra Plat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.