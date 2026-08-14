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Accidente pa falta di preferencia atrobe riba crusada T banda di Weng Kee

17:54  August 14, 2026  Leave a comment

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na e “T-weg” banda di Weng Kee na Piedra Plat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

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