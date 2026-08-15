Accidente cu hende herida ora un Nissan March a bay dal tras di un Kia Sonet

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Gio Autoparts na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Nissan March no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Kia Sonet. Debi ma e impacto un persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans a atende e victima di e accidente.

