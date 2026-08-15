[VIDEO] Motociclista herida ora auto a bira na man robes su dilanti na e crusada pabao di Pacifico Paradera

Diasabra marduga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Pacifico Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin constata cu aki chauffeur di un auto Toyota Yaris a tuma un birada cortico sin duna preferencia na un motorciclista bayendo pabao. Esaki a causa cu e motociclista a dal den e auto y bay termina benta riba caminda resultando herida. Na yegada di ambulance na e sitio a atende cu e motorciclista herida y a transporte pa hospital pa mas tratamento.