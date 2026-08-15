[VIDEO] Dama burachi no a para na crusada di Washington pa Bubali y a bay dal riba cura

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Yami Yami na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un dama chauffeur bao influencia biniendo for di Washington no a para na e crusada di Bubali y a sigui stret subi piedranan grandi dal baki sushi y un muraya. Debi na e impacto e dama a haya sla na cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y na dado momento ela bira fresco y no kier a bay hospital. Como cune tabata burachi y fresco polis a detene y a hib’e deteni na warda di polis.