Reflexion Diasabra 15 augustus 2026.
Un dushi fin di siman cu hopi bendicion y hopi felicidad.
Nos bon Dios cu hopi hopi gratitud y cu hopi debocion.
Nos danki pa tur dia ta cu nos.
Nos danki pa tur loke nos tin tur dia regala y e protección unda cu nos ta.
Nos bon Dios ta eterno, ta todo poderoso, ta bondadoso.
Nunca nos bon Dios ta nenga nos.
Hopi ta bai tur dia nos dilanti..
Hopi no ta jega na gosa te final.
Bo Fe den Dios mester ta grandi, pa bo por gosa di tur loke nos por tur dia.
No ta costa nos nada duna honor na nos bon Dios
Ta algo normal y educa pa demostra kende ta hasi bon pa bo, pa por dune su honor, dune su gracia.
Esey ta un grandesa di un persona.
Ki fabor nan a hasibo gradici pa esey.