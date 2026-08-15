CURSO TOCANTE CRIMINALIDAD BOU NOS HOBENNAN: CRIMINOLOGO DR. HENK FERWERDA A DUNA POLISNAN CURSO BASA RIBA SU ESTUDIO “DE SCHADUWKANT VAN ARUBA”

Oranjestad, ARUBA: Altocomisario Ramon Arnhem ta sigui fortalese e lasonan di cooperacion pa asina e personal di Cuerpo Policial Aruba (KPA) por sigui ricibi training- y cursonan riba un nivel profesional halto.

Riba invitacion di Altocomisario Arnhem, e criminologo renombra Dr. Henk Ferwerda a bishita Aruba caminda el a duna un curso intensivo di dos dia na e agentenan policial. E training aki tabata enfoca centralmente riba con pa reconoce, compronde, signala y actua eficientemente dilanti di e problematica di criminalidad bou di hobennan.

E conclusion mas importante di e sesionnan aki ta cu criminalidad bou di hubentud na Aruba no ta un problema di polis so, sino un cuestion social mas amplio (maatschappelijk vraagstuk) caminda vulnerabilidad, falta di oportunidad, contexto social y criminalidad ta topa otro. Un asercamento puramente represivo no ta suficiente, pero di otro banda, prevencion sin stipula normanan cla tampoco no ta funciona.

Cuerpo Policial Aruba ta expresa su gratitud na Dr. Henk Ferwerda pa su tempo, su experticio y pa comparti e resultadonan balioso di su estudio cu nos cuerpo.