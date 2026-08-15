Autoridadnan hudicial investigando un caso unda a haya un persona morto riba cama yena cu sanger

Diasabra mainta a drenta informe di cu a bin descubri un persona masculino sin bida riba un cama na sanger na Morgenster, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya enberdad un persona den un plas di sanger riba cama y no ta reacciona. Na yegada di e ambulans nan a bay di biaha pasobra e victima no ta duna señal y a di pidi presencia di e dokter forensyco. Na yegada di e dokter a constata cu lo tin algo particular den e caso aki y a pidi fiscal como tambe slachtofferhulp na e sitio. Polis ta investigando e caso aki. Aki un rato nos ta spera un relato oficial di polis.