Posted in OPINION [OPINION] Ciclista irresponsabel! 14:56 August 15, 2026 Leave a comment For di un di nos colaboradornan nos a ricibi e video aki cu e lo kier emiti! Sin palabra! Related Articles REMETIDO: Domme plaatjes en gemiste kansen. OPINION: Ainda no tin solucion pa e cantidad di awa para dilanti hotelnan na Palm Beach, turista y trahadornan afecta Documentonan scondi a sali na cla, tin otro departamento gubernamental cu tambe ta infecta cu schimmel y alto funcionario a sconde esaki! [VIDEO] Cocolishi asina grandi a ser mira pa un famia pa prome biaha