Chauffeur di pick-up truck no a duna preferencia y a causa un accidente cu hende di edad herida na Sabana Liber

Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende di edad herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada dibe patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un pick-up truck a yega na e final di caminda na un “T” weg pero no a para pa e auto riba e caminda cu ta sigui y a bay dal riba e porta unda e dama di edad ta sinta. Door di e impacto e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.

