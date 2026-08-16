Diasabra anochi a drenta informe di cu un homber a corta su man na Sabana Basora, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber lo a corta su man na e glas di un porta y tabata herida. Na yegada di e ambulans e victima a nenga rotundamente e atencion di ambulans. No a keda nada otro pa e ambulans regresa su post bek.
Homber a corta su man na e glas di un porta na Sabana Basora pero e no tabata desea atencion di ambulans
Diasabra anochi a drenta informe di cu un homber a corta su man na Sabana Basora, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e homber lo a corta su man na e glas di un porta y tabata herida. Na yegada di e ambulans e victima a nenga rotundamente e atencion di ambulans. No a keda nada otro pa e ambulans regresa su post bek.