Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin un persona sin bida na Sabana Basora, mesora dirigi tanto polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un persona sin bida cu scuma na boca. Na yegada di e ambulans nan a compronde cu aki ta trata di e mesun persona cu a bira fresco cu nan y a nenga nan atencion poco mas tempran. A bin haya e persona aki cu scuma na boca y sin rosea. Nan a pidi presencia di dokter pa constata morto.
Despues di ta herida anochi, madruga a bin hay’e sin bida na Sabana Basora
Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin un persona sin bida na Sabana Basora, mesora dirigi tanto polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un persona sin bida cu scuma na boca. Na yegada di e ambulans nan a compronde cu aki ta trata di e mesun persona cu a bira fresco cu nan y a nenga nan atencion poco mas tempran. A bin haya e persona aki cu scuma na boca y sin rosea. Nan a pidi presencia di dokter pa constata morto.