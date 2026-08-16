Reflexion Diadomingo 16 Augustus 2025.

Awe riba dia di Señor ta hopi bunita pa nos duna honor na nos bon Dios pa mustre nos gratitud pa duna nos e honor y pa ta nos guia henter dia den nos bida.
Nos mester tin hopi fe den Señor y traha duro den un mundo hopi bruha cu masha hopi desaster den ultimo lunanan
Nos mester pidi nos bon Dios hopi apoyo y sosten den esaki.
Tambe di nos mes mester kier juda nos mes tembe.
Hala for di hende amarga, kita for di mal ambiente, mal hábito.
Tin masha hopi pareha ta kibra foi otro pa mal información, pa jaloesie, pa redashi pa hasi malo riba phone, etc
Si bo ta casa cuida bo pareha, papia cu otro tur dia, duna otro respet y mas confiansa.
Sea abierto cu otro.
Cu Señor cu boso, bo bida ta largo y hopi felis.