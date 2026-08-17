TRAHANDO DEN EQUIPO REFORSANDO LASONAN: CUERPO POLICIAL ARUBA Y CUERPO DI BOMBERO ARUBA PROFUNDISA COLABORACION

Santa Cruz ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta traha estrechamente hunto cu Cuerpo di Bombero Aruba. Den un reunion regular, altocomisario Ramon Arnhem y comandante Jair Tromp a tene un combersacion tocante colaboracionnan den futuro, tanto na nivel operacional como strategico.

Altocomisario Arnhem su vision ta pa por keda reuni y mantene e lasonan cu diferente organisacion.

