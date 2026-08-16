Diadomingo atardi a drenta informe di cu tin un persona cu lo a bebe pildo dimas y no por a lanta for di cama ni papia drechi na Moko, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e homber di 54 aña y a transporte pa hospital.
Na Moko homber a bebe pildo dimas cu e no por a lanta fey cama ni papia drechi!
Diadomingo atardi a drenta informe di cu tin un persona cu lo a bebe pildo dimas y no por a lanta for di cama ni papia drechi na Moko, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e homber di 54 aña y a transporte pa hospital.