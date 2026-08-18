TEAMARU a cuminsa prepara pa Weganan Olimpico Los Angeles 2028 Jonathan Wever y Monica Fajardo ta participa na forum di Solidaridad Olimpico pa LA28

Cu menos di dos aña prome cu inicio di e Weganan Olimpico di Los Angeles 2028, tur Comite Olimpico Nacional a cuminsa nan preparacionnan pa participa na e evento mas grandi di deporte na mundo, e Weganan Olimpico. Den e caso di Comite Olimpico Arubano (COA), a participa na e Forum di PanamSports conhunto cu Solidaridad Olimpico cu e nomber “ Para los CONs de las Americas, Preparacion para los Juegos LA28”. Solidaridad Olimpico ta e organisacion di Comite Olimpico Internacional (IOC) cu ta maneha e parti administrativo y financiero pa tur cos Olimpico y ta percura pa provee tur informacion y otro temanan relevante na e diferente paisnan cu ta participa na e Weganan. Den e caso aki, e organisacion contintenal PanamSports hunto cu Olympic Solidarity a prepara un forum special pa e paisnan di nos continente pa asina hunto cuminsa e proceso di preparacion pa e Weganan LA28.
Na e forum aki a participa Jonathan Wever como Chef de Mission pa e Weganan LA28 y Monica Fajardo como Director Tecnico di COA. E obhetivo principal di participa na e forum aki ta pa ricibi tur informacion relevante pa cu participacion na e Weganan Olimpico Los Angeles 2028 pa asina por organisa TEAMARU cu participacion na LA28 den e manera mas eficaz posibel. Participacion na un evento di e tamaño manera e Weganan Olimpico, unda ta mira mas di 50 disciplina deportivo den accion cu mas di 11 mil atleta, ta un gran reto logistico grandi cu ta rekeri hopi preparacion y planificacion pa percura logra un participacion exitoso.
Cu esaki, TEAMARU su preparacion pa e Weganan Olimpico LA28 a inicia! Sigui nos rednan social di cerca unda nos lo sigui comparti tur informacion importante.
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