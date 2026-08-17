Reflexion Dialuna 17 Augustus 2026.

Awe nos ta habri siman nobo.
Cu hopi enthousiasmo nos ta lanta y gradici nos bon Dios pa tur lo mehor cu nos por ta gosando di dje.
Nos sa cu temblor pisa ta sigui azota nos mundo y awo ta ola di calor inmenso cu tin Europa ta pasando aden.
Na Spanja candela feros di mondi.
Bélgica candela feros ta caba cu hopi flora y fauna.
Nos tin mester ta preocupa cu tur e calamidadnan aki y cuminsa reflexiona riba e motibo cruel di tur e cosnan sobre naturalnan actual.
Nos tin di keda fiel na nos bon Dios.
Nos Fe mester keda aumenta pa nos ta mas sigur di nos mes.
Ora bo Fe ta grandi bo ta mas sigur di tur
Bo accionan.
Bo sa cu Señor ta bandi bo unda cu bo ta y sigur nada malo lo pasabo.
Hopi ta lanta sin responsabilidad y ta biba pa biba.
Ora nan ta den preta nan ta core busca Dios.
Ta ser bisa miho laat cu nunca.
Tin hopi manera pa sirbi nos bon Dios y ta keda ken sa su manera pa logra esaki tambe.
Nunca perde speransa.