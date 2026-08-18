Reflexion Diamars 18 Augustus 2026.

Un día nobo cu hopi bon intencion pa logra lo maximo di e dia aki.
Nos danki na nos bon Dios pa por habri wowo y gosa ora nos lanta, di hopi cos bunita den e mundo aki ainda.
Si nos pensa tanto cos sobrenatural cu ta pasando, nos mester gara tur cos cu nos tin na nos alcanse y purba biba felis cu loke por.
Buska poco aire fresco pasobra mester cuida di e ola di calor cu ta sutando nos mundo.
Si nos wak e malesa stress tambe ta causa di hopi morto awendia.
Tin advertencia pa e ola di calor.
Bo ta sinti e aire cayente.
Bebe hopi awa, evita e solo fuerte.
Hopi desaster por evita y nos mes mester cuida nos curpa.