Diamars mainta a drenta informe di un incidente banda di airport, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e bara di wiel di e Pick-up a kibra perdiendo control mandando e Pick-up den banda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Bara di wiel di Pick-up a kibra pone perde control bay den banda
Diamars mainta a drenta informe di un incidente banda di airport, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e bara di wiel di e Pick-up a kibra perdiendo control mandando e Pick-up den banda. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.