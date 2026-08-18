E “Compost Alliance” di desperdicio organico
ta drenta den su fase operacional
Alto Vista Winery ta cla pa hunga un rol clave den e faseoperacional di e aliansa, yudando na transforma e vision pa un enfoke mas circular pa cu desperdicio organico
Recientemente, e representantedi e organisacionnan participantea reuni na Alto Vista Winery pa discuti e proximo faseoperacional di e aliansa y haciun recorrido di e instalacionnan unda e desperdicio organico lo wordo transforma den compost. Durante e reunion tabata presente Minister di Turismo, Transporte y Labor, Mr. Wendrick Cicilia y Miembro di Parlamento, Presidente di e Comision di Turismo, Jennifer Arends-Reyes, resaltando e sosten cu tacreciendo pa e iniciativa aki rond di nos isla.
“Pa ta parti di e iniciativa aki ta pa tuma un idea cu a wordo desaroyacolectivamente y yuda transform’e den algo cu ta funciona aki nan na Aruba. Tumando e parti operacional na Alto Vista Winery ta un responsabilidad cu nos ta tuma seriamente, y nos ta mira un oportunidad pa traha un solucion practico cu por crece cu tempo y crea balor duradero pa e isla y nos comunidad”, a comparti David Kock, doño di Alto Vista Winery.
Unavez colecta, e material organico lo wordo transporta pa Alto Vista Winery, unda e lo wordo transforma den compost. E compost ey por wordo uza pa embeyecemento di tereno(landscaping), agricultura, pa hardin comunitario, restauracionecologico y otro aplicacionnan local, yudando tene recursonanvalioso den Aruba mientras ta contribui na un focus mas circular pa e maneho di desperdicio organico.
Mirando pa futuro, e organisacionnan lo sigi traha hunto pa fortalece e proceso di recoleccion y explora oportunidadnan pa expande e iniciativa y e uzo di compost localmente.
Tocante Iberostar Hotels & Resorts
Iberostar Hotels & Resorts ta e division di hotel y e curason di e negocio di Iberostar Group, un multinacional spaño 100% propiedaddi famia cu tin 70 aña di historia den turismo, cu su origen den negocio remontando na 1877. Su portfolio tin 33,500 camber den 100 hotel di cuater y cinco strea den 14 pais, dedica na brindacalidad excepcional y servicio di curason. Na mes momento, e ta mantene un modelo di turismo responsabel cu ta priorisa e bienestardi tanto hende como naturaleza.
Duna bon bini na 2.5 miyon huesped pa aña y cu un presenciaprimario na canto di lama, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e deseonan di tur biahero. Iberostar Waves ta brinda experiencianan yen di diberticion, perfecto pa famia y parehanan cu ta stima e beach. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, amplio y relahante cu servicio excepcional. Finalmente, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resorts di lujo den locacionnan exclusivo, distingui pa un servicio altamente personalisa y refina.
*E portfolio di Iberostar Beachfront Resorts ta exclui su interesnanna Cuba.