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E “Compost Alliance” di desperdicio organico ta drenta den su fase operacional Alto Vista Winery ta cla pa hunga un rol clave den e faseoperacional di e aliansa, yudando na transforma e vision pa un enfoke mas circular pa cu desperdicio organico

12:21  August 18, 2026  Leave a comment

E “Compost Alliance” di desperdicio organico

ta drenta den su fase operacional

Alto Vista Winery ta cla pa hunga un rol clave den e faseoperacional di e aliansa, yudando na transforma e vision pa un enfoke mas circular pa cu desperdicio organico

Eagle Beach, Aruba – August 17, 2026 – E aliansa di compost (The Compost Alliance), un iniciativa di colaboracion cu tareuni organisacionnan di e sector di hospitalidad di Aruba pa desaroya solucionnan practico pa e maneho di desperdicioorganico, ta moviendo den su fase operacional, marcando un paso importante den avanse pa solucionnan circular pa desperdicio organico riba e isla.

Recientemente, e representantedi e organisacionnan participantea reuni na Alto Vista Winery pa discuti e proximo faseoperacional di e aliansa y haciun recorrido di e instalacionnan unda e desperdicio organico lo wordo transforma den compost. Durante e reunion tabata presente Minister di Turismo, Transporte y Labor, Mr. Wendrick Cicilia y Miembro di Parlamento, Presidente di e Comision di Turismo, Jennifer Arends-Reyes, resaltando e sosten cu tacreciendo pa e iniciativa aki rond di nos isla.

“E aliansa di compost ta demostra e importancia di uni e sector di hospitalidad pa haya solucion pa e retonan cu nos ta comparti como destino. Ora cu companianan, socionan local y e sector publico ta traha hunto, nos por transforma ideanan den iniciativanan practico cu ta beneficia nos comunidad, protehanos medio ambiente y contribui na un industria di turismo mas responsabel y resiliente pa Aruba”, di acuerdo cu Mr. Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor di Aruba.

Na Alto Vista Winery, Sr. David Kock y su famia ta hungando un rolclave pa hiba e iniciativa aki den operacion. E organisacionnanparticipante lo separa e desperdicioorganico den nan propiooperacionnan, mientras cu Alto Vista Winery lo ricibi e materialnan organico y transforma nan den compost, creando un ruta local pa tene e recursonan aki den e economia circular di Aruba.

Pa ta parti di e iniciativa aki ta pa tuma un idea cu a wordo desaroyacolectivamente y yuda transform’e den algo cu ta funciona aki nan na Aruba. Tumando e parti operacional na Alto Vista Winery ta un responsabilidad cu nos ta tuma seriamente, y nos ta mira un oportunidad pa traha un solucion practico cu por crece cu tempo y crea balor duradero pa e isla y nos comunidad”, a comparti David Kock, doño di Alto Vista Winery.

Unavez colecta, e material organico lo wordo transporta pa Alto Vista Winery, unda e lo wordo transforma den compost. E compost ey por wordo uza pa embeyecemento di tereno(landscaping), agricultura, pa hardin comunitario, restauracionecologico y otro aplicacionnan local, yudando tene recursonanvalioso den Aruba mientras ta contribui na un focus mas circular pa e maneho di desperdicio organico.

Mirando pa futuro, e organisacionnan lo sigi traha hunto pa fortalece e proceso di recoleccion y explora oportunidadnan pa expande e iniciativa y e uzo di compost localmente.

Tocante Iberostar Hotels & Resorts

Iberostar Hotels & Resorts ta e division di hotel y e curason di e negocio di Iberostar Group, un multinacional spaño 100% propiedaddi famia cu tin 70 aña di historia den turismo, cu su origen den negocio remontando na 1877. Su portfolio tin 33,500 camber den 100 hotel di cuater y cinco strea den 14 pais, dedica na brindacalidad excepcional y servicio di curason. Na mes momento, e ta mantene un modelo di turismo responsabel cu ta priorisa e bienestardi tanto hende como naturaleza.

Duna bon bini na 2.5 miyon huesped pa aña y cu un presenciaprimario na canto di lama, e marca Iberostar Beachfront Resorts ta ofrece tres segmento distinto pa cumpli cu e deseonan di tur biahero. Iberostar Waves ta brinda experiencianan yen di diberticion, perfecto pa famia y parehanan cu ta stima e beach. Iberostar Selection ta ofrece estadianan premium, amplio y relahante cu servicio excepcional. Finalmente, JOIA by Iberostar ta un coleccion di resorts di lujo den locacionnan exclusivo, distingui pa un servicio altamente personalisa y refina.

*E portfolio di Iberostar Beachfront Resorts ta exclui su interesnanna Cuba.

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