Accidente pa falta di preferencia dilanti Jossy Motors riba Caya G.F. “Betico” Croes

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente dilanti Jossy Motors riba Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia como cu tabata tin declaracion contradictorio. Esey a pone polis haci un investigacion unda despues e delaracion tabata cuadra y e aseguronan a yega na un acuerdo unda nan lo bay regla e dañonan riba e autonan.

