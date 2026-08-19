Respaldo y Fundacion Mama Ties ta uni forsa pa realisacion di clinica nobo pa Salud Mental

Oranjestad – Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo tincomo meta pa sigui brinda cuido di salud mental di calidad halto na comunidad di Aruba. Pa por sigui cumpli cu e necesidadnan actual y futuro di nos comunidad, Respaldo, den colaboracion cu Fundacion Mama Ties, ta trahando riba e preparacion pa realisacion di un clinica completamente nobo y moderno.
E infrastructura actual di Respaldo, situa banda di Hospital, tincasi 40 aña y ya no ta suficientemente adapta pa acomoda e demanda creciente y e desaroyonan den cuido di salud mental. Ademas, actualmente Respaldo ta brinda su servicionan for di dos localidad diferente, algo cu no ta optimal ni pa e organisacion ni pa e prestacion integral di cuido.
Pa atende e necesidad aki, Respaldo a firma un convenio di colaboracion cu Fundacion Mama Ties algun tempo atras, cu e meta di uni forsa pa haci realisacion di e proyecto importante aki posibel. E intencion ta pa construi un edificio completamente nobo, moderno y funcional, ekipa cutecnologia avansa y diseña specificamente pa e necesidadnandi cuido di salud mental. E meta ta pa eventualmente reuni e diferente servicionan di Respaldo bou di un solo dak, creando un ambiente cu ta facilita colaboracion, eficiencia y masimportante ainda, cuido di calidad pa e cliente.
Como parti di e fase preparatorio, e compania HulandesTwynstraGudde a wordo contrata pa compila un ‘Programmavan Eisen’ (programa di rekisito). E documento aki lo defini e rekisitonan funcional, tecnico y organisatorio cu e edificionobo mester cumpli cu nan y lo forma e base pa e siguientefase, unda e architecto por inicia cu e diseño.
Den siman di 5 pa 12 di augustus, un team di TwynstraGuddetabata na Aruba pa reuni cu diferente stakeholder y cu e teamdi Respaldo. Durante e encuentronan aki, nan a colectainformacion y input relevante for di e diferente parti involucra, pa asina e necesidadnan di e cliente, profesionalnan y e organisacion por wordo incorpora den e planificacion di e edificio nobo.
Den e mesun momento, Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP), cu ta resorta bou Ministerio diInfrastructura, ta atendiendo e proceso relaciona cu otorgamento di e tereno necesario pa realisacion di e proyecto.
Respaldo ta expresa su gratitud na Fundacion Mama Ties panan sosten, confiansa y compromiso cu e proyecto importante aki. E colaboracion ta un ehempel di con, door di uni forsa, por sigui inverti den un futuro unda cuido di salud mental di calidad ta accesibel y prepara pa atende e necesidadnan di comunidad di Aruba.